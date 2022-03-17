Владимир, , 17:04 — REGNUM Во Владимире по факту падения строителя с высоты возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Строители наблюдают за гостями © ИА REGNUM

По версии следствия, около 14:00 14 марта 48-летний каменщик находился на пятом этаже строительного объекта. Потеряв равновесие, он выпал из оконного проема. В результате падения он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.