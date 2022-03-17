Владимир, 17 марта, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Во Владимире по факту падения строителя с высоты возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

ИА REGNUM Строители наблюдают за гостями

По версии следствия, около 14:00 14 марта 48-летний каменщик находился на пятом этаже строительного объекта. Потеряв равновесие, он выпал из оконного проема. В результате падения он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.