Калуга, , 17:12 — REGNUM В Калужской области в 2022 году планируется обновить более 70 км трассы А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль — граница с Белоруссией». Об этом 17 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника ФКУ «Москва — Бобруйск» федерального дорожного агентства Александра Яхнюка.

На встрече Александра Яхнюка с журналистами Msk-bbr.rosavtodor.ru

Порядка 27 км работ будет проведено на автодорогах, проходящих по Мосальскому и Барятинскому районам. Дорожные работы здесь стартовали в мае 2020 года. На 60% выполнен ремонт участка с 290 по 316 км в Спас-Деменском районе. Слоями износа будет защищён 19-километровый участок трассы А-130 в Юхновском районе (с 196 по 215 км) и 30-километровый участок трассы Р-132 «Золотое кольцо» с 873−903 км. Пройдут планово-предупредительные работы на мосту через реку Снопоть на автодороге А-130.

«Нашей главной целью остаётся безопасность на дороге. За счет комплекса мер, принятых по безопасности дорожного движения, мы постепенно движемся к снижению аварийности, и как следствие, смертности. С 2017 года этот показатель на подведомственной сети снизился на 19%, количество ДТП сократилось на 30%», — отметил Александр Яхнюк.

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