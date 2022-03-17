Флорида, США, , 17:00 — REGNUM Университет Флориды сменил название одного из кабинетов, названного в честь Карла Маркса, на фоне ситуации на Украине, сообщает 17 марта Campus Reform.

Карл Маркс

Руководство учебного заведения изменило название данной комнаты для групповых занятий, оставив только номер 229.

Помимо этого было принято решение отказаться от привычных названий еще 14 аудиторий, которые были названы в честь известных мировых деятелей.

«На фоне текущей ситуации на Украине и в других странах мира, мы считаем, что было бы уместно отказаться от аудитории с именем Карла Маркса», — заявил представитель учебного заведения.

При этом нигде не упоминается, какое именно отношение Маркс имеет к ситуации на Украине.