Рига, 17 марта, 2022, 16:54 — ИА Регнум.

Дети войны

В одном из рижских детских садов администрация громко объявила предупреждение об угрожающем военном положении, возможной войне, дети оказались напуганными. Об этом сообщил латвийский порталbb.lv.

«Сегодня в детском саду в Вецмилгрависе директор всего детского сада через громкоговоритель сообщил детям об угрозе войны и о том, что война, вероятно, будет. Заехала за ребенком в садик, ребенок абсолютно никакой, напуган. Ребенок сказал, что они обнимались с мыслью, что проживают последний день. Это что-то ужасное, для меня неприемлемо», — рассказал один из родителей.

О вызвавшем скандал случае в дошкольном образовательном учреждении столичного муниципалитета проинформированы представители Рижской думы. В Департаменте городского образования сообщили, что подобное фиксируется впервые в их многолетней практике.

Поступок директора объяснили тем, что руководитель детсада слишком удручен нынешними новостями, и поэтому решил эмоционально поделиться с другими своими страхами.

То, что происходит в мире в данный момент, также является большим вызовом для учебных заведений, которые пытаются найти правильный способ общения с детьми, подчеркивается в сообщении.