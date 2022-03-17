Москва, 17 марта, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Федеральный бюджет за январь-февраль 2022 года исполнен с профицитом в 412,6 млрд рублей. Такую предварительную оценку приводит 17 марта Министерство финансов России.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Согласно данным ведомства, за два месяца в бюджет поступило 4 трлн 205,7 млрд рублей доходов, что составляет 16,8% от общего объёма доходов, предусмотренных федеральным законом о бюджете на 2022 год.

В том числе нефтегазовые доходы бюджета составили 1 трлн 766 млрд рублей, а ненефтегазовые — 2 трлн 44 млрд рублей.

Расходы бюджета за январь-февраль исполнены в объёме 3 трлн 793,1 млрд рублей, или 16% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 15,7% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

Федеральная налоговая служба за два месяца перечислила в бюджет 2 трлн 703,2 млрд рублей доходов, что составляет 16,1% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2022 год. От Федеральной таможенной службы поступило 1 трлн 279,9 млрд рублей, или 20,6% к прогнозным показателям.

Другие федеральных органы перечислили в бюджет в общей сложности 222,6 млрд рублей, или 11,1% к прогнозным показателям на текущий год.