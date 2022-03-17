Варшава, , 16:42 — REGNUM Утром 17 марта произошел масштабный сбой в работе центров управления Польской железной дороги. Не работают десятки центров управления движением. Движение поездов нарушено в Силезском, Нижнесилезском, Поморском воеводствах, а также в Кракове. Не работает интернет-сервис, информирующий о движении поездов.

Железная дорога Mike Warot

Как сообщил пресс-секретарь Польской железной дороги Мирослав Семенец, многие поезда задерживаются, часть из них отменены. Изменения в движении поездов составляют до нескольких десятков минут. Для замены отменённых поездов могут быть запущены автобусные маршруты, или поезда с изменённым маршрутом.

На станциях отображается информация о текущей ситуации. Компания PKP Intercity, продающая билеты на поезда, рекомендует отказаться от поездок, а тем, кто уже купил билеты, гарантирует возврат средств.

Что послужило причиной аварии, пока неизвестно. Специалисты работают над поиском и устранением проблемы. Предположительно, причиной сбоя могла стать кибератака.

«В связи с возникновением неисправностей устройств управления железнодорожным движением еще сегодня состоится заседание Команды критических инцидентов, действующий в соответствии со ст. 36 закона о национальной системе кибербезопасности», — сообщил «Польскому радио» заместитель министра инфраструктуры по вопросам цифровизации Януш Чешински.

Как сообщил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик, сбой в работе аналогичных устройств на железных дорогах произошёл также в некоторых других странах, в частности, в Азии.

Предполагается, что на устранение последствий сбоя понадобится несколько десятков часов. В настоящее время железная дорога является основным средством перевозки беженцев с Украины.