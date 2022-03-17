Рязань, , 16:46 — REGNUM Тяжёлую травму получил рабочий при демонтаже рекламной конструкции в Рязани 17 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Рекламный щит обрушился на мужчину 1965 года рождения на Южной окружной дороге. Потерпевшего, сотрудника одной из организаций Рязани, госпитализировали в реанимационное отделение городской клиническая больницы скорой медицинской помощи.

Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.