Москва, 17 марта, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и Красноярский Институт государственного и муниципального управления (КИГМУ) при участии региональных Советов муниципальных образований выпустили собрание муниципальных правоприменительных практик под названием «Федеральный судебник».

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Судебная защита интересов местного самоуправления — один из сложнейших видов деятельности муниципалитетов. «Федеральный судебник» призван помочь в организации этой работы на местах. Книга представляет собой обобщение решений судов разной юрисдикции, связанных с защитой публичных интересов муниципального образования, которые являются успешными для защиты интересов местного самоуправления или содержат в себе иную интересную муниципальному сообществу правоприменительную практику. Целью проекта является развитие института судебной защиты местного самоуправления в Российской Федерации. Издание предназначено для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, специалистов и экспертов в области местного самоуправления, ученых, преподавателей вузов, студентов, аспирантов, всех лиц, интересующихся местным самоуправлением.

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Владимир Мазур выразил благодарность составителям, а также региональным СМО и органам местного самоуправление за участие в подготовке и издании «Федерального судебника-2021».

«От эффективности деятельности органов местного самоуправления, их сотрудников и власти в целом в муниципальных образованиях зависит качество жизни каждого россиянина, независимо от статуса, возраста, пола и места жительства. Ни один регион нашей страны, ни государство в целом, не могут считаться эффективными до тех пор, пока уровень институционального развития местного самоуправления остаётся недостаточным для того, чтобы в полной мере удовлетворять базовые условия жизнеобеспечения населения, проживающего на этих территориях. Одной из целей использования «Судебника» является методическая поддержка муниципального сообщества. Здесь собрана и обобщена судебная практика по разным вопросам, которая сложилась в различных регионах. Практически каждое судебное решение сопровождается экспертными комментариями и советами», — отметил Владимир Мазур.

Председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления ИванЦецерский представил краткий обзор «Федерального судебника». Он отметил, что идея подготовить данную книгу возникла закономерно в ходе обсуждения проблем в правовой защите местного самоуправления.

«Особенностью данного издания является то, что в нем обобщены решения с муниципальными победами в судах. Эти решения могут быть использованы в своей работе не только органами местного самоуправления, но и судами, представителями контрольно-надзорных органов. Коллективом сотрудников ВАРМСУ и представителями Красноярского ИГМУ проделана большая работа, которая, надеюсь, будет полезна и востребована на местах», — отметил Иван Цецерский.

«Федеральный судебник» представлен в двух томах. Первый том состоит из трех разделов и содержит описание и анализ производств по делам, рассматриваемым в рамках Арбитражного процессуального кодекса, а также в рамках Гражданского процессуального кодекса. Второй том состоит из четырех разделов, в которых представлены производства по делам, рассматриваемым в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по делам, в рамках Кодекса административного судопроизводства РФ и по делам, рассматриваемым в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ. Кроме того, представлен раздел с позициями Конституционного Суда Российской Федерации по отдельным вопросам в сфере местного самоуправления, а также емкое приложение с формами процессуальных документов.

«Это сборник реальных практических ситуаций, их правовой анализ и оценка, данная судами различных инстанций. Представлены нарушения, допущенные органами власти при проведении проверочных мероприятий ОМСУ, выявлены проблемы применения действующего законодательства. В перспективе рассматривается создание межрегиональных центров судебной защиты, учреждение института судебного омбудсмена по защите МСУ, ведение федерального судебника в электронном в виде с соответствующим дополнением актуальной практикой», — сообщил директор Института государственного и муниципального управления при Правительстве Красноярского края Алексей Менщиков.

По мнению главы Пермской городской Думы Дмитрия Малютина, при подготовке «Федерального судебника» проведена серьезная организаторская и экспертная работа, в том числе с привлечением муниципального сообщества и специалистов на местах.

«Эта книга — фактический путеводитель, содержащий в себе указание на различные способы и модели поведения, а также алгоритмы и тактики судебной защиты. Выявленные проблемы применения действующего законодательства и рекомендации будут служить подспорьем для глав муниципалитетов, депутатов представительных органов и муниципальных служащих при отстаивании своей позиции в суде и защите публичных интересов местного самоуправления», — отметил эксперт.

Отметим, в 2020 году в Красноярске на XI форуме «Сибирские муниципальные диалоги» состоялась презентация книги «Судебник», которая была подготовлена сотрудниками ИГМУ и включала решения судов Красноярского края. Издание стало востребованным у органов местного самоуправления, вызвало большой интерес у представителей органов государственной власти. В связи с актуальностью темы в 2021 году ВАРМСУ и Институт решили подготовить более масштабное издание — «Федеральный судебник».

Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления приняли непосредственное участие в подготовке книги, предоставив судебные решения, связанные с защитой публичных интересов муниципальных образований, которые являются успешными для местного самоуправления или содержат в себе иную полезную муниципальному сообществу правоприменительную практику.

«Надеемся, «Федеральный судебник» станет действенным помощником для представителей органов местного самоуправления и повысит эффективность работы органов муниципальной власти», — подытожил Иван Цецерский.