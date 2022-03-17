Москва, 17 марта, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии снимаются с 18 марта, заявил 17 марта российский премьер-министр Михаил Мишустин.

President.gov.by Флаги России и Белоруссии

Мишустин «С нуля часов по московскому времени 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии».

Глава правительства пояснил, что об этом он договорился с белорусским коллегой Романом Головченко«в начале недели» и согласовал это решение с президентом России.

Мишустин «Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами».

Премьер-министр добавил, что сегодня это решение важно как никогда «в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран». Он подчеркнул, что «укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Белоруссии».