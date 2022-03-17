Москва, 17 марта, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Проект заражения людей через летучих мышей курировался главой офиса DTRA при посольстве США в Киеве Джоанной Уинтролл, сообщил 17 марта командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

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Об этом он рассказал на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Он уточнил, что работы над этим проектом проводились в Харькове и в Центре имени Р. Лугара в Тбилиси.

«Анализ документов в части проекта P-781 по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей показал, что работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно со скандально известным Центром имени Р. Лугара в Тбилиси. Общие затраты Пентагона на его реализацию на Украине и в Грузии составили 1,6 млн долларов, большую часть из которых получила Украина как основной исполнитель.

Полученные Минобороны России документы говорят о том, что исследования в данном направлении носят системный характер и проводились как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США в рамках проектов P-382, P-444 и P-568. Одним из кураторов этой деятельности являласьДжоанна Уинтролл. Может, с ней стоит поговорить журналистам?» — отметил Кириллов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции по денацификации Украины были захвачены документы по созданию Пентагоном биологического оружия на украинской территории.