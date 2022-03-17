Аксёнов заявил о «катастрофической» нехватке строителей
Москва, 17 марта, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Республике Крым «катастрофически» не хватает рабочих рук в строительстве и благоустройстве, об этом 17 марта на совещании у президента Владимира Путина заявил глава региона Сергей Аксёнов.
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Отвечая на поручение президента об увеличении объемов дворового благоустройства, глава Крыма посетовал, что нужда региона в строителях сегодня составляет до 10 тысяч человек.
«Потребность в строителях — до 10 тысяч, катастрофически не хватает рабочих рук», — сказал Аксёнов.
Частично решить проблему в Крыму рассчитывают за счёт беженцев.
«Многие специалисты беженцы появляются с территории сопредельного государства», — уточнил глава Крыма.
Отметим, ранее Аксёнов заявил о завершении программы благоустройства дворов в течение пяти лет. Президент поручил уделить данной программе особенное внимание.