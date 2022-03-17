Азов, Ростовская область, 17 марта, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В Ростовской области 52-летнего азовчанина заподозрили в сексуальном насилии над ребёнком. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 17 марта.

Насилие

Как полагают следователи, злоумышленник временно проживал у своей знакомой в Азове. 15 марта мужчина, пользуясь отсутствием посторонних, совершал в отношении девятилетней внучки хозяйки иные насильственные действия сексуального характера.

Азовчанин заключён под стражу.

Следователи выясняют все детали случившегося.