Москва, 17 марта, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Отзыв у российских компаний иностранных самолетов, которые они взяли в лизинг, может обрушить всю отрасль авиации в Евросоюзе и США. Об этом 17 марта заявил авиаэксперт Роман Гусаров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Basel.aero Самолет

«Лизингодатели недовольных этой ситуацией, они не хотят, чтобы эти самолеты им просто вернули. Запад не готов пойти до конца», — сказал Гусаров.

По его словам, западные компании-владельцы самолетов, которые переданы в лизинг российским перевозчикам не будут забирать свои воздушные суда. Это чревато для них многомиллиардными потерями, резким снижением стоимости самолетов на вторичном, а затем и на первичном рынке, что неизбежно приведёт к обрушению авиаотрасли в Евросоюзе и США.

«Произойдет обрушение рынка, самолёты друг другу будут предлагать за бесценок», — спрогнозировал авиаэксперт.