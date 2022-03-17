Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Открытие нового многофункционального спортивного комплекса «СКА Арена», который возводят на месте снесенного СКК «Петербургский» на юге Северной столицы, состоится согласно плану, в конце 2022 года. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Проект «СКА-Арены» в Петербурге Управление корпоративных коммуникаций АО «Стройтрансгаз»

По словам генерального директора ООО «Сфера» — компании-подрядчика по строительству многофункциональной арены Владимира Лавленцева, все работы ведутся по графику. Круглосуточно семь дней в неделю на объекте трудятся 2,5 тыс. человек. Строительство ведется с использованием технологий цифрового моделирования.

«Несмотря на сложную ситуацию, строительство планируют закончить в срок», — говорится в сообщении.

Напомним, возведение «СКА Арены» началось весной 2021 года, сразу после того как проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России и разрешения на строительство.

Общая площадь стадиона чуть меньше 190 тыс. кв. м, высота — более 50 метров. Арена строится как многофункциональный комплекс, где заложена возможность проведения соревнований более чем по 20 видам спорта, в том числе хоккейных матчей.

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