Москва, 17 марта, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился к главным редакторам ABC News и La Stampа, выдавших теракт в Донецке за результат действий российской армии.

Иван Шилов, ИA REGNUM Информационная война

«Люди за рубежом мало знают о преступлениях ВСУ и нацбатальонов в отношении гражданского населения, потому что западные СМИ ничего об этом не сообщают. Крупные иностранные СМИ теперь не чураются самых грязных подлогов, — прокомментировал свое решение глава СПЧ, — Страшные снимки с места падения «Точки-У», которой украинцы ударили 14 марта по Донецку, выдают за результат действий российской армии».

«По версии американского телеканала ABC News, это ракетный удар по Яворовскому полигону с иностранными наемниками на Западной Украине. А итальянская газета La Stampa вообще решила выдать их за Киев с подписями: «Бойня» и «Так Киеву грозит последний штурм, — подчеркнул Валерий Фадеев.

«Предполагая, что не все журналисты и редакторы западных СМИ заняты исключительно специальной пропагандой среди войск и населения противника (есть такая воинская учетная специальность), Совет ранее разослал персонально журналистам, редакторам, а также западным политикам, дипломатам, правозащитникам подборку материалов о преступлениях украинского режима», — отметил он.

«Я также направил письма главным редакторам ABC News и газеты La Stampa с указанием на вопиющее нарушение принципов журналистики и понятий морали», — завершил свой комментарий на ТМ-канале СПЧ Валерий Фадеев.

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