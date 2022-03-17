Москва, 17 марта 2022, 16:20 — REGNUM Одним из проектов США по созданию биологического оружия на территории Украины было изучение возбудителей Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза и хантавирусов, сообщил 17 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Биологическая угроза
Биологическая угроза
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отличительной особенностью этих болезней является то, что патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России.

Кириллов подчеркнул, что все показанные документы имеют подписи реальных должностных лиц и заверены печатями организаций.

«Перед Вами документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине… Общий объем финансирования составил 32 млн. долларов.

Не случайно, что указанные биолаборатории были выбраны Управлением по снижению угрозы минобороны США и компанией-подрядчиком «Black & Veatch» в качестве исполнителей проекта UP-8, направленного на изучение возбудителей Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза и хантавирусов… С нашей точки зрения, заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Именно поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлены», — рассказал командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

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