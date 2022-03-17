Москва, 17 марта, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Одним из проектов США по созданию биологического оружия на территории Украины было изучение возбудителей Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза и хантавирусов, сообщил 17 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическая угроза

Отличительной особенностью этих болезней является то, что патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России.

Кириллов подчеркнул, что все показанные документы имеют подписи реальных должностных лиц и заверены печатями организаций.

«Перед Вами документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине… Общий объем финансирования составил 32 млн. долларов.

Не случайно, что указанные биолаборатории были выбраны Управлением по снижению угрозы минобороны США и компанией-подрядчиком «Black & Veatch» в качестве исполнителей проекта UP-8, направленного на изучение возбудителей Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза и хантавирусов… С нашей точки зрения, заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Именно поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлены», — рассказал командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.