Москва, , 16:20 — REGNUM Уделить особенное внимание благоустройству дворовых территорий поручил президент России Владимир Путин главе Крыма Сергею Аксёнову на совещании 17 марта.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нужно уделить особенное внимание программе благоустройства дворовых территорий, это то, что люди видят в первую очередь. То, где люди живут, нужно обратить особое внимание», — сказал Путин.

Глава региона ранее в докладе отметил, что завершить благоустройство придомовых территорий планируется в течение пяти лет. Отвечая президенту, глава региона посетовал на нехватку рабочих рук — по его словам, именно дефицит рабочей силы не позволяет региону нарастить объёмы благоустройства.