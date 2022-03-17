17 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 20:02 — REGNUM Командно-штабные учения по ликвидации пожара в лесном массиве провели сотрудники Главного управления МЧС по Севастополю 17 марта. Учения проводились в районе горы Гасфорта.

Подготовка к учениям Александр Полегенько © ИА REGNUM

Согласно легенде учений, ранним утром в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступила информация о том, что в результате неосторожного обращения с огнём произошло возгорание в лесном массиве.

Подготовка к учениям Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к учениям Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к учениям Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к учениям Александр Полегенько © ИА REGNUM

Построение и начало учений Александр Полегенько © ИА REGNUM

Построение и начало учений Александр Полегенько © ИА REGNUM

Построение и начало учений Александр Полегенько © ИА REGNUM

Построение и начало учений Александр Полегенько © ИА REGNUM

Из-за сильного ветра — до 20 метров в секунду — пламя быстро распространилось, пожар переходит в верховой. Площадь, охваченная пламенем, достигла двух тысяч квадратных метров. Пожарные расчёты приступили к тушению пожара, однако пламя распространялось стремительно, к 13 часам площадь пожара составила 25 гектаров. Имелась угроза населённым пунктам Черноречье и Хмельницкое.

Тушение пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тушение пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тушение пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тушение пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM Тушение пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тушение пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тушение пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тушение пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тушение пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM Тушение пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тушение пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

На месте был развёрнут межведомственный оперативный штаб, который координировал действия по тушению пожара. Силы МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС были переведены в режим функционирования «чрезвычайная ситуация», к работам привлекались экстренные ведомства и службы, добровольческие организации.

Окончание учений Александр Полегенько © ИА REGNUM

Окончание учений Александр Полегенько © ИА REGNUM

Окончание учений Александр Полегенько © ИА REGNUM

Окончание учений Александр Полегенько © ИА REGNUM

При обследовании волонтёрами-кинологами территории в лесной полосе были обнаружены двое пострадавших. Спасатели вывели пострадавших из задымленной зоны и передали медикам.

Поиск и спасение пострадавшего в лесу Александр Полегенько © ИА REGNUM

Поиск и спасение пострадавшего в лесу Александр Полегенько © ИА REGNUM

Поиск и спасение пострадавшего в лесу Александр Полегенько © ИА REGNUM Поиск и спасение пострадавшего в лесу Александр Полегенько © ИА REGNUM

Поиск и спасение пострадавшего в лесу Александр Полегенько © ИА REGNUM

Поиск и спасение пострадавшего в лесу Александр Полегенько © ИА REGNUM

Поиск и спасение пострадавшего в лесу Александр Полегенько © ИА REGNUM