Ростов-на-Дону, , 16:17 — REGNUM Капитальный ремонт Ростовского государственного драматического театра имени Максима Горького завершится к концу 2022 года. На эти работы из федеральной казны перечислено более 366 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

Театр-«трактор» © Вадим Анохин

В настоящее время производится сборка лесов для фасадных работ, усиление внутренней части фасада, ведётся реставрация закулисья. В результате будет обновлён не только фасад культурного учреждения, но и прилегающая территория.

Ранее сообщалось о выделении на масштабную реконструкцию академического театра драмы имени Максима Горького 330 млн рублей.

Здание театра было построено в 1930-х годах, а в годы военного лихолетья серьёзно пострадало. В 1959—1963 годах здание было восстановлено.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский театр имени Горького будут ремонтировать два года