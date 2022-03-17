Казань, 17 марта, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Жительница города Казани признана виновной в применении насилия в отношении малолетней дочери. Суд приговорил женщину к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает следственное управление СКР по РТ.

(сс)kheinz Ребенок

В квартире дома по проспекту Победы в Казани женщина 1 декабря 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избивала свою дочь 2020 года рождения и снимала происходящее на видео. Ребенка у матери вскоре изъяли и передали медикам.

ИА REGNUM напоминает, в декабре 2021 года жительницу Казани, снимавшую видео с истязанием своей полуторагодовалой дочери, на два месяца заключена под стражу. Ранее она уже отбывала наказание сроком в 1,5 года в колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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