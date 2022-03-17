Троицкий район, Челябинская область, 17 марта, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Челябинской области бывший глава Дробышевского сельского поселения Троицкого района, подозреваемого в превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом 17 марта информирует областное управление СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным следствия, преступление было совершено в 2018 году. Якобы тогда по просьбе гражданина, осуждённого к исправительным работам, чиновник изготовил фиктивные документы о будто бы трудоустройстве данного лица в качестве подсобного рабочего. Также был подготовлен фиктивный табель учёта рабочего времени. Все это осуждённый сдал в службу судебных приставов.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Проводятся следственные действия.