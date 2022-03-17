Париж, , 16:13 — REGNUM Совет Европы предупредил, что украинские беженцы могут стать жертвами торговли людьми, призвав государства ЕС защитить жителей «в срочном порядке», передает BFM TV.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

Экспертная группа cовета по борьбе с торговлей людьми предостерегает от подобного «риска» на фоне «растущего потока беженцев в Европе».

По данным экспертной группы, несмотря на «значительную» поддержку со стороны государств и гражданского общества в Европе, поток людей создает значительные логистические проблемы как для государственных учреждений, так и для гуманитарных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, молодежь Узбекистана получила возможность бесплатно обучаться в вузах Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Узбекистана получили возможность обучаться в вузах Франции