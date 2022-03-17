Париж, 17 марта, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Совет Европы предупредил, что украинские беженцы могут стать жертвами торговли людьми, призвав государства ЕС защитить жителей «в срочном порядке», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Экспертная группа cовета по борьбе с торговлей людьми предостерегает от подобного «риска» на фоне «растущего потока беженцев в Европе».

По данным экспертной группы, несмотря на «значительную» поддержку со стороны государств и гражданского общества в Европе, поток людей создает значительные логистические проблемы как для государственных учреждений, так и для гуманитарных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, молодежь Узбекистана получила возможность бесплатно обучаться в вузах Франции.