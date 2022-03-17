Москва, , 16:13 — REGNUM Россия исполнила платёжное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов со сроком погашения в 2023 году и 2043 году, сообщили 17 марта в пресс-службе Минфина РФ.

Облигация российского внутреннего выигрышного займа. 1992

Таким образом, выплачен купонный доход России по облигациям на сумму $117,2 млн. Платёжное поручение было направлено иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года.

Ведомство добавило, что дополнительно проинформирует о результатах зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям.

Напомним, купонный доход, — это процентные выплаты держателям облигаций со стороны эмитента — компании или госоргана, выпустивших этот вид ценных бумаг.

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