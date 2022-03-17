Кострома, , 17:04 — REGNUM В Костромской области с 70 до 65 лет снижен возрастной ценз для людей, претендующих на соцподдержку по закону о старшем поколении. Решение об этом на заседании 17 марта единогласно приняли депутаты законодательного собрания региона. Парламентарии отметили, что изменения можно считать антикризисной мерой.

Пожилая женщина Наталья Диева © ИА REGNUM

«Коллеги, спасибо за принятие очень нужного закона. Напомню, что вчера Владимир Путин подписал указ, которым на высших должностных лиц субъектов РФ возлагается обязанность принимать исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, в том числе принятием мер адресной поддержки различных категорий граждан. Получается, мы по горячим следам начали реализовывать этот указ», — сказал спикер Костромской областной думы Алексей Анохин.

Напомним, закон предусматривает пять мер помощи. Это компенсации для погорельцев, возмещение части расходов на лекарства по рецептам, возврат стоимости билетов на проезд в больницы, единовременные выплаты на подключение к газу и покупку дров. Благодаря изменениям количество пользователей в области увеличится с 2 до 10 тысяч человек.