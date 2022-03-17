Кострома, 17 марта 2022, 17:04 — REGNUM В Костромской области с 70 до 65 лет снижен возрастной ценз для людей, претендующих на соцподдержку по закону о старшем поколении. Решение об этом на заседании 17 марта единогласно приняли депутаты законодательного собрания региона. Парламентарии отметили, что изменения можно считать антикризисной мерой.
Напомним, закон предусматривает пять мер помощи. Это компенсации для погорельцев, возмещение части расходов на лекарства по рецептам, возврат стоимости билетов на проезд в больницы, единовременные выплаты на подключение к газу и покупку дров. Благодаря изменениям количество пользователей в области увеличится с 2 до 10 тысяч человек.