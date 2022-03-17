Кострома, 17 марта, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В Костромской области с 70 до 65 лет снижен возрастной ценз для людей, претендующих на соцподдержку по закону о старшем поколении. Решение об этом на заседании 17 марта единогласно приняли депутаты законодательного собрания региона. Парламентарии отметили, что изменения можно считать антикризисной мерой.

Наталья Диева ИА REGNUM Пожилая женщина

«Коллеги, спасибо за принятие очень нужного закона. Напомню, что вчера Владимир Путин подписал указ, которым на высших должностных лиц субъектов РФ возлагается обязанность принимать исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, в том числе принятием мер адресной поддержки различных категорий граждан. Получается, мы по горячим следам начали реализовывать этот указ», — сказал спикер Костромской областной думы Алексей Анохин.

Напомним, закон предусматривает пять мер помощи. Это компенсации для погорельцев, возмещение части расходов на лекарства по рецептам, возврат стоимости билетов на проезд в больницы, единовременные выплаты на подключение к газу и покупку дров. Благодаря изменениям количество пользователей в области увеличится с 2 до 10 тысяч человек.