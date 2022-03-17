Москва, , 16:08 — REGNUM Более чем в два раза выросли объёмы промышленного производства в Республике Крым за восемь лет — с 2013 по 2021 год. Об этом сообщил на совещании у президента России Владимира Путина 17 марта глава региона Сергей Аксёнов.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Объемы промышленного производства в Республике Крым по итогам 2021 года, по сравнению с 2013 годом выросли более чем в два раза», — сказал Аксёнов.

Сегодня в регионе работает более 1,7 тысячи предприятий, добавил Аксёнов.

Он также сообщил, что за восемь лет в регионе построено 118 новых детсадов, построено 107 ФАПов, закуплено более 7 тысяч единиц медицинского оборудования.