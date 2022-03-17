Кириши, Ленинградская область, , 16:24 — REGNUM Суд в Ленинградской области приговорил бывшего директора лесничества и главного лесника Киришского лесничества (филиала ЛОГКУ «Ленобллес») к условному сроку за взятку в особо крупном размере от «чёрных» лесорубов. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Коррупция (сс) sajinka2

Как доказало в суде следствие, с марта 2018 года по октябрь 2019 года директор и главный лесничий договорились с представителем коммерческой организации за взятку в 5 млн рублей скрыть факт незаконной рубки лесов, совершенной на территории ряда участковых лесничеств. Кроме того, за вознаграждение они пообещали скрыть и дальнейшие незаконные вырубки леса, пока не закончится срок договора аренды земли. В результате через посредника злоумышленники получили 1,25 млн рублей и были задержаны.

«Приговором Киришского городского суда Ленинградской области каждому из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет условно с испытательным сроком на 5 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях сроком на пять лет», — отметили в ведомстве.