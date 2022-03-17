Луганск, 17 марта, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Те, кто утверждает, что на Украине нет национализма, стоит посмотреть экспонаты из музея украинского националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который находится в освобождённом от украинских боевиков городе Старобельске. Об этом 17 марта заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский национализм

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Он отметил, что все экспонаты очень показательны.

«Когда говорят, что на Украине нацизма или национализма нет, можно представлять литературу, которая в музее была — вся она имеет яркий антисемитский, антироссийский посыл; «национальные герои» — Степан Бандера и прочие. Эти ситуация достаточно показательна», — подчеркнул Филипоненко.

Он также добавил, что, по словам местных жителей, музей не пользовался популярностью среди населения. В помещении, где располагалась экспозиция, неоднократно разбивали окна.

«Он в большей степени использовался украинскими войсками, военно-политическим руководством как место для выгула иностранных гостей и демонстрации так называемых героев, погибших за освобождение Украины», — сообщил Филипоненко.

Представитель Народной милиции ЛНР добавил, что после освобождения возле города было обнаружено целое кладбище, а также ряд объектов, которые использовались украинскими нацистами как «концлагеря и пыточные».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взрывной рост «популярности фанатичных националистов был бы практически невозможен без поддержки НАТО, а Запад десятилетиями подпитывал нацистскую идеологию ультраправых Украины, чтобы создать очаг нестабильности в стране, проецируемый на Россию». По ее словам, именно «западные украинцы поддерживают самых фанатичных националистов в самой Украине».