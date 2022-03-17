Пенза, 17 марта, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Многочисленные нарушения выявлены в Пензенской области при диспансеризации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Semevent Ребенок на осмотре врача

По данным ведомства, не все находящиеся на воспитании в семьях сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также несовершеннолетние, пребывающие в организациях для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были охвачены обязательной ежегодной диспансеризацией.

Медорганизации не сверяли с органами опеки и попечительства списки детей, проживающих в стационарных учреждениях и приемных семьях. По итогам 2021 года диспансеризацию прошли только 1709 детей из 2376, находящихся на семейных формах воспитания, и 1125 ребят из 1672, пребывающих в соцучреждениях. Сами осмотры также проводились с нарушениями.

Где-то отсутствовал ответственный за организацию диспансеризации, в трех больницах не утвердили списки подлежащих медосмотрам в 2022 году детей. Ряд медучреждений необоснованно не включили в списки детей-сирот и в план диспансеризации на 2021−2022 годы всех проживающих в приемных семьях детей-сирот на обслуживаемых территориях. В двух больницах отсутствовало письменное уведомление о согласии прохождения диспансеризации.

Региональный минздрав ненадлежащим образом контролировал подведомственные организации. В некоторых случаях в медицинских документах детей-сирот не хватало результатов анализов, проводимых в рамках диспансеризации.

Прокуратура установила, что некоторым воспитанникам ГБОУ ПО «Неверкинская школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам» рекомендовано лечение, которое дети по получили в полном объеме. В Пензе ГБУЗ «Городская детская поликлиника» нарушала права детей-инвалидов на обеспечение лекарствами, назначенными им по результатам диспансеризации.

По итогам проверок министру здравоохранения Пензенской области прокуратура внесла представление.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области в 2022 году после перенесенной новой коронавирусной инфекции углубленную диспансеризацию пройдут 80,1 тыс. человек.

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