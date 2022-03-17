Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 17 марта, по состоянию на 15:35 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent взлетают на 5,77%, до $103,68 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтепровод Joel Penner

«Отскок носит в большей степени технический характер — те, кто стал играть против нефти на её максимумах, фиксируют прибыль.

В целом же ситуация со спросом и предложением на нефтяном рынке остается без изменений, более того, волна заболеваний в Китае нарастает, пугая трейдеров снижением спроса.

Вероятно, «быки» попробуют вернуть себе уровень $105 за баррель, но вряд ли пойдут выше перед выходными.

Поскольку сейчас ситуация в мире может кардинально изменяться в считанные часы», — пояснил эксперт.

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