Москва, 17 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В России на фоне финансовой турбулентности марта 2022 года и отмены НДС на золотые слитки интерес к золотым монетам и слиткам увеличится примерно в 2,5 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал данные Ассоциации гильдии ювелиров России о том, что в 2022 году российский ювелирный рынок ждет сильное падение.

Золото

«Спрос на ювелирные изделия объективно падает после прохождения острой фазы каждого финансового кризиса и на фоне снижения доходов населения, — сказал Ануреев. — Но в качестве вечных ценностей лучше использовать инвестиционные монеты, поскольку цена их обратного выкупа обычно меньше цены продаж всего на 7−10%. За первые три квартала спокойного 2021 года жители РФ приобрели 4 тонны золота в слитках и монетах, то есть чуть более 1,5% добычи. На фоне финансовой турбулентности марта этого года и отмены НДС на золотые слитки интерес к золотым монетам и слиткам увеличится примерно в 2,5 раза. Государственная политика все же нацелена на расширение оборота инвестиционных монет и слитков».

Кроме того, он отметил, что в России на ювелирных заводах, в мастерских, магазинах и ломбардах работает примерно 160 тысяч человек, в подавляющем большинстве именно в магазинах и ломбардах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ануреев объяснил, почему ювелирные изделия не могут считаться удачной инвестицией.