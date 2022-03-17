Москва, , 15:57 — REGNUM Ювелирные изделия не являются удачной инвестицией, поскольку их обратный выкуп может оборачиваться дисконтом в 50−60% от покупной цены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал прогнозы российской Ассоциации гильдии ювелиров о 50-процентном падении данного рынка в 2022 году.

Кольца © Алёна Антонова

«За 2020 год в России добыто 340 тонн золота, и за 2021 год ожидается 350−360 тонн золота (пока статистика по году не опубликована) плюс добыча внушительных объемов серебра и платины. Использование золота ювелирной промышленностью в 2021 году составило 26 тонн, или всего 7% добычи. Приличные объемы золотых украшений граждане завозили из других стран, — рассказал Ануреев. — Ювелирные изделия не являются удачной инвестицией, поскольку проба золота в таких изделиях сильно далека от 999 пробы в инвестиционных монетах, и обратный выкуп ювелирных изделий по цене металла может оборачиваться дисконтом в 50−60% от покупной цены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, многие жители РФ начали рассматривать приобретение ювелирных украшений как способ спасения сбережений от инфляции.

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