Ереван, 17 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. На территории одной из воинских частей Вооружённых сил Армении обнаружили второго за последние сутки погибшего военнослужащего срочной службы. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба минобороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«17 марта в 10:30 было обнаружено тело военного срочной службы, рядового Эдуарда Размиковича Рустамяна (2003 г. р.) с огнестрельным ранением», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ведётся следствие, причины происшествия выясняются.

Ранее в минобороны Армении сообщили, что на одной из боевых позиций также нашли погибшего военнослужащего 2002 года рождения. У него тоже было огнестрельное ранение. В военном ведомстве отметили, что это не связано с действиями азербайджанской стороны.