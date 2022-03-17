Екатеринбург, 17 марта, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 18 марта пройдёт митинг-концерт в честь восьмой годовщины со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Участие в нём примут губернатор области Евгений Куйвашев, глава областного Дома добровольцев Евгений Дайнес и многие другие. Мероприятие пройдёт в Историческом сквере перед «капсулой времени» и начнётся в 13:00 по местному времени.

Одновременно по центру Екатеринбурга запланирован автопробег. Он завершится на площади 1905 года.