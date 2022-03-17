Москва, 17 марта, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 17 марта, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже снижается на 2,43%, до 105,38 рубля. Евро теряет 1,8%, до 115,57 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль

«При этом на международном валютном рынке рубль торгуется ещё выше, и ещё сегодня утром котировки находились в районе 95 рублей за доллар, но потом позиции рынков стали сближаться.

Позитивной новостью для российской валюты стала информация о том, что западный контрагент исполнил поручение Минфина РФ по переводу средств для уплаты купона по российским еврооблигациям.

На этом фоне интерес к российским активам на зарубежных площадках растет. Также поддерживает курс рубля динамика сырьевых рынков, где за исключением никеля и пшеницы по всем позициям наблюдается мощный рост.

Геополитическая напряженность снижается, российская операция на Украине идет успешно, переговоры продолжаются и есть сигналы о сближении позиций сторон.

При этом доллар несколько слабеет к корзине валют. ФРС США поднял ставку лишь на 0,25 процентного пункта, продажа облигаций с баланса регулятора начнется не раньше мая.

На этом фоне российская валюта, вероятно, продолжит укрепление, но завтра ближе к вечеру вероятен отскок на фиксации прибыли перед выходными», — пояснил эксперт.

Читайте также: Укреплению рубля способствует сразу несколько факторов