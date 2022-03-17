Мурманск, , 15:55 — REGNUM Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы — ансамбль песни и пляски ордена Ушакова Краснознамённого Северного флота. На сцене североморского Дворца культуры «Строитель» артисты исполнили фрагмент танца «Солёная вода» и передали эстафету Красноярскому краю и Чукотскому автономному округу.

Z (сс)

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Символом эстафеты стала латинская буква Z. Флешмоб призван показать, что многонациональный народ России един и поддерживает российскую армию.

«Мы поддерживаем наших военнослужащих, где бы они ни находились — на боевом дежурстве на кораблях, на передовой. За прошедший год артисты ансамбля четыре раза были в горячих точках, это — Сирия, Нагорный Карабах. Ансамбль всегда рядом с военнослужащими, которые выполняют боевые задачи», — рассказал руководитель ансамбля Дмитрий Акманов.

Всероссийскую танцевальную эстафету #Россия_Мы в поддержку российской армии запустили 11 марта в Ростовской области, в ней принял участие коллектив Государственного академического ансамбля песни и пляски Донских казаков. На сегодня в акции уже приняли участие более 30 регионов страны, в том числе Крым, Краснодарский, Ставропольский край, Чеченская республика, Дагестан и Астраханская область.