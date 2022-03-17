Москва, 17 марта, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Власти Украины злоупотребили юрисдикцией Международного суда, когда обратились в него с иском против России. Об этом 17 марта говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

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«Обратившись с иском в Международный Суд по Конвенции о предотвращении геноцида и наказании за него, Украина явно злоупотребила его юрисдикцией. По данному конкретному иску Суд юрисдикцией не располагает, и мы продолжим отстаивать этот объективный факт», — указывается в нем.

Также отмечается, что киевский режим при поддержке своих покровителей с Запада устроил на суд беспрецедентное давление и это является абсолютно недопустимым и противоправным вмешательством в работу Международного Суда для политизации таковой.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве указали, что Москва уважает авторитет Международного суда и осуждает такого рода попытки.

При этом в МИД РФ напомнили, что специальная военная операция на Украине проводится на основании права на самооборону по статье 51 Устава ООН, а не по Конвенции о геноциде.

«Если уж говорить о Конвенции, то обвинения в ее нарушении были выдвинуты именно в адрес Киева, и в этом контексте Суд предписал Украине воздерживаться от усугубления данной ситуации», — пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия предлагает Украине абсолютно приемлемый вариант соглашения.