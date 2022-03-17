Бишкек, 17 марта, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Возле здания посольства России в столице Киргизии сегодня, 17 марта, прошёл очередной пикет в поддержку Украины, организованный представители местных правозащитных организаций, спонсируемых американскими и европейскими фондами.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Участие в акции протеста против спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины приняли всего три человека.

Находившиеся неподалёку сотрудники киргизских правоохранительных органов попросили пикетчиков уйти от российского диппредставительства, поскольку Первомайский районный суд запретил проводить митинги возле посольства России.

При этом милиционеры предложили митингующим перенести свою акцию протеста в сквер имени Максима Горького, объяснив им, что там проведение митингов и пикетов разрешено.

Когда те отказались выполнить законное требование правоохранителей, милиционеры препроводили участников пикета в управление внутренних дел Первомайского района, где в отношении них составили протокол о правонарушении.

Читайте также: В Киргизии суд запретил митинговать возле посольства России