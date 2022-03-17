Москва, , 15:54 — REGNUM Запуск Северо-Крымского канала полностью изменит структуру сельского хозяйства в Крыму. Об этом 17 марта на совещании, которое проводит президент России Владимир Путин, доложил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«По сельскому хозяйству — переломилась ситуация, с открытием Северо-Крымского канала изменился баланс подземных вод, это позволит нам орошать бромное количество земель. Рассчитываем, что до 700 млн кубометров будет уходить на орошение, что полностью изменит структуру сельского хозяйства», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минсельхоз Крыма сообщил о том, что ряд агропредприятий намерен приступить к производству риса уже в 2022 году.