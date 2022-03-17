Выборг, Ленинградская область, , 16:00 — REGNUM Министерство обороны РФ передаст в распоряжение Ленинградской области бывшие военные городки в центре Выборга. Об этом 17 марта сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Город Выборг Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в Минобороны РФ в ответ на обращение депутата Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Ольги Занко (Амельченковой) приняли решение передать в государственную собственность Ленинградской области объекты недвижимого имущества военных городков №204 и №205, расположенных на Крепостной улице в центре Выборга.

«Имущественный комплекс военных городков не спланирован к использованию в интересах Вооруженных сил РФ. Организована работа по передаче имущественных комплексов в государственную собственность Ленобласти», — сообщили в министерстве.

Как рассказала Занко, об этих зданиях в центре Выборга власти Ленобласти вели переговоры с Минобороны несколько лет.

«Ленинградская область планирует принять в собственность бывшие военные городки в историческом центре Выборга; там в будущем разместятся филиал центра «Авангард», школа и обязательно сохранит своё место музей (частный Музей Карельского перешейка, который расположен на территории военного городка № 205, — прим. ред.)», — подытожил Владимир Цой.

Отметим, региональные власти активно взялись за реставрацию исторического города на границе Ленобласти и Финляндии. Помимо восстановления исторического парка Монрепо, регион совместно с федеральными властями занимается реставрацией главных достопримечательностей — средневековой крепости, а также ремонтирует аварийные дома, признанные объектами культурного населением.

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