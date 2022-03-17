Москва, 17 марта, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Вспышки птичьего гриппа в России в 2021 году могут быть связаны с работой украинских биологических лабораторий. Об этом начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил 17 марта на брифинге.

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Он обратил внимание, что на территории России фиксировались вспышки экономически значимых болезней. В минувшем году из-за распространения высокопатогенного птичьего гриппа было уничтожено 6 млн голов домашней птицы, ущерб превысил 1,7 млрд рублей.

«При этом в европейских странах потери сельскохозяйственной отрасли от него составили порядка 2 млрд евро», — сказал Кириллов.

Оборонное ведомство продолжает изучать материалы о реализации на территории Украины военно-биологических программ США и их союзников по НАТО. Эти сведения получены в ходе российской военной спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны рассказали о проекте по переносу болезней с помощью птиц, который создавался США и их союзниками по НАТО с участием лабораторий Украины.

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