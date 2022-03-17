Москва, 17 марта, 2022, 15:51 — ИА Регнум. На Китай очень сложно давить, что убедительно доказал экс-президент США Дональд Трамп, который весь свой президентский срок вел против Китая решительную торговую войну, пугал эмбарго и прочими ужасами, но в результате так и не добился улучшения сальдо взаимной торговли, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«А учитывая то, что Китай является крупнейшим держателем долларовых активов, в сумме превышающих $3 трлн, и сейчас, на фоне беззаконной заморозки российских активов, имеет все основания от этих активов спешно избавляться, ещё неизвестно, кто и кого в итоге сможет принудить.

На прямой военный конфликт с Китаем, да ещё и в ситуации, когда на его стороне может выступить Россия, США не пойдут.

Фактически, единственный рычаг в руках США — это нежелание Китая торопиться с разрушением сегодняшней мировой финансовой системы — китайцы готовятся к этому шагу, но хотят его осуществить медленно и постепенно, с наименьшими стрессами для своей экономике.

Но для США такой слом и вовсе станет полным крахом, так что в лучшем случае они могут Китай упрашивать, обещая какие-то дополнительные уступки.

Эти уступки ещё больше ухудшат экономическое положение США, но зато позволят сохранить лицо, если Китай всё-таки присоединится к давлению на Россию.

Но в Пекине также понимают, что если Западу удастся додавить Россию, например, приведя здесь к власти свою марионетку, Китай окажется против Вашингтона один на один.

Китай, конечно, постарается выжать для себя максимум из текущей ситуации, но вряд ли рискнет положиться на американское слово», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что американские власти на данный момент пытаются добиться поддержки от Китая в вопросе специальной российской операции по защите Донбасса.

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