Самара, , 15:55 — REGNUM Движение транспорта намерены ограничить на одной из улиц Самары для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением культурно-массового мероприятия, посвященного воссоединению республики Крым и города Севастополя с Россией. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

Митинг, посвященный воссоединению Крыма с Россией Duma.perm.ru

Сообщается, что с 07:00 до 21:00 часов 18 марта 2022 года по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Маяковского до ул. Полевой будет временно ограничено движение транспорта.

На этом участке с 20:00 часов 17 марта до 10:00 часов 18 марта 2022 года будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Чиновники просят горожан заблаговременно планировать свои маршруты следования.

Напомним, 18 марта 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России.