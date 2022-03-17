Сараево, 17 марта, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Босния и Герцеговина вправе принимать решения о вступлении в любые организации, и это ее внутреннее дело, так же, как и Россия имеет право реагировать на такие решения в соответствии с собственными интересами. Об этом заявил посол России и Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов 16 марта.

Balkan Photos Босния и Герцеговина

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Так Калабухов прокомментировал возможное вступление БиГ в НАТО.

Российский дипломат отметил, что его страна на примере Украины показала, что она ожидает — если в БиГ появятся угрозы для России, Москва ответит на эти угрозы.

«Мы будем реагировать, анализируя стратегическую и геополитическую ситуацию», — заявил Калабухов в интервью телеканалу FTV.

При этом он добавил, что Россия не заинтересована в том, чтобы события на Украине перенеслись в Боснию и Герцеговину, и что он не верит, что БиГ станет членом НАТО.

Калабухов также подчеркнул, что его страна как гарант Дейтонского мирного соглашения выступает за диалог и компромисс на Балканах и что она не работает над дестабилизацией БиГ через Республику Сербскую и одного из ее лидеров Милорада Додика.

Посол РФ в БиГ еще раз отметил, что Москва поддержит любое решение Боснии и Герцеговины, так как это внутренний вопрос этой страны.

«Если она решит стать членом какой бы то ни было организации, это ее внутреннее дело. Но другое дело — наша реакция», — отметил Игорь Калабухов.

Напомним, что БиГ и Сербия — единственные страны на Балканах, которые еще не вступили в НАТО.