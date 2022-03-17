Цхинвал, 17 марта, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов продолжит выполнять свои обязанности перед выборами и в отпуск не собирается. Об этом 17 марта сообщила агентству «Рес» пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева.

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

«Анатолий Бибилов не может себе позволить уйти в отпуск на период предвыборной кампании из-за большого объёма работ», — сказала Гассиева.

Он отметила, что конституция не запрещает президенту продолжать работать во время предвыборной кампании, а Бибилову нужно выполнять обязательства.

Напомним, выборы президента республики пройдут 10 апреля. Бибилов будет избираться на второй срок. Пока из предвыборной гонки выбыли три кандидата из 15. Они не прошли экзамен по осетинскому языку.