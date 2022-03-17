Зальцбург, Австрия, , 15:46 — REGNUM Международный союз биатлонистов (IBU) запустил процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба организации.

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В заявлении IBU говорится, что федерации России и Белоруссии «не выполнили свои гуманитарные обязательства в духе Конституции IBU».

Отмечается, что исполком IBU будет регулярно пересматривать решение о приостановлении членства до заседания Конгресса организации, которое пройдёт в сентябре 2022 года.

При этом отмена отстранения будет зависеть от развития ситуации и «поведения ассоциаций России и Белоруссии».

Также в заявлении сказано, что национальные федерации России и Белоруссии были проинформированы о решении 16 марта, и теперь у них есть семь дней, чтобы отреагировать.

Напомним, ранее IBU разрешил российским и белорусским спортсменам выступления в нейтральном статусе. В ответ СБР объявил об отказе участвовать в оставшихся этапах Кубка мира, и уже после этого IBU решил не допускать российских и белорусских биатлонистов к соревнованиям.

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