Москва, 17 марта, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Если Банк России вновь повысит ключевую ставку, то это будет очередной «выстрел в ногу» экономике, промышленности и уровню жизни граждан РФ. Об этом 16 марта на своей странице в социальной сети написал экономист Владислав Жуковский.

Stolypinsky.club Владислав Жуковский

«Стало известно, что впервые за два года Набиуллина не выступит на пресс-конференции после заседания Совета директоров Банка России, которое состоится в пятницу 18 марта. Толку и смысла от её выступлений никогда не было, но всё же. Это примечательно. Начинаем переживать. Наводит на мысли: всё настолько плохо? Или сказать нечего?» — поинтересовался Жуковский.

Как полагает экономист, ЦБ РФ, снова повысив ключевую ставку, в очередной раз «выстрелит в ногу» экономике, промышленности и уровню жизни граждан РФ.

«И, судя по всему, ставку поднимет сильно — с 20 до 25% (или даже выше), что в условиях отсутствия реальной поддержки экономики и бизнеса со стороны государства ещё сильнее обрушит производство, инвестиции, рабочие места и обесценивающиеся доходы граждан», — предупредил Жуковский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Банк России оказался в ситуации полной экономической неопределенности.